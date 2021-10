An diesem Wochenende messen sich junge Degenfechterinnen und Degenfechter aus ganz Europa beim Hartmann-Cup in Heidenheim. Es werden mehr als 400 junge Sportler aus 25 Nationen erwartet. Für die meisten Teilnehmer ist es der erste große Wettkampf seit langem, so Thomas Zimmermann, der sportliche Leiter des Fechtszentrums in Heidenheim. Auch das Training habe unter der Pandemie gelitten.