Die Säcke mit alten Kleidern werden in die Container gestopft, bis sich nichts mehr bewegt. Was noch zu viel ist, landet daneben. Das stinkt der Stadtverwaltung von Schwäbisch Gmünd. 48 Altkleider-Container stehen dort auf öffentlichen Flächen. Entsprechend viel landet auch in der Textilverwertung - wie hier eine ganze LKW-Ladung für das Ulmer Unternehmen Glaeser.

SWR Maja Nötzel