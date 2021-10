Die DB Regio soll den Zuschlag für den Regionalverkehr auf der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen erhalten. Das hat das Verkehrsministerium mitgeteilt. Demnach werden ab Dezember nächsten Jahres im Stundentakt Interregio-Expresszüge von Ulm nach Wendlingen fahren, immer mit Halt am Albbahnhof in Merklingen. In Wendlingen müssen Reisende in Richtung Stuttgart allerdings umsteigen. Der Vertrag mit DB Regio soll bis Ende 2027 laufen.