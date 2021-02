Am Universitätsklinikum Ulm hat es eine Panne mit Patientendaten gegeben. Nach Angaben der Klinik ist ein USB-Stick mit unverschlüsselten Daten verschwunden. Er ist mittlerweile wieder an einer anderen Klinik aufgetaucht. Einzelheiten zu dem Vorfall will die Uniklinik am Freitag auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.