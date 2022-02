Daniel Bohnacker aus Blaubeuren: "Lieber Medaille statt Horrorsturz"

Er ist der einzige Olympia-Starter aus der Region: Daniel Bohnacker aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis). Der 31-Jährige will in Peking nicht nur dabei sein, er träumt von einer Medaille.

Daniel Bohnacker weiß wie nah im Skicross Glück und Pech beieinander liegen. "Man braucht den richtigen Tag", sagt der 31-Jährige im SWR-Interview. Zweimal ging das in dieser Weltcup-Saison schon gründlich daneben.

"Ich bin schon zweimal abgeschossen worden. Dann ist so ein Rennen schnell mal vorbei!"

Einer dieser "Abschüsse" war ausgerechnet auf der Strecke, auf der es jetzt um olympisches Gold geht. Beim Weltcup-Auftakt auf der Skicross-Piste von Peking flog Bohnacker im November spektakulär in den Fangzaun. Bei der anschließenden Untersuchung in der Klinik fühlte er sich "wie vom Lkw überfahren."

Klinik statt Podest - Daniel Bohnacker nach dem Weltcup auf der Olympiastrecke. Daniel Bohnacker

Sturz im Weltcup kein schlechtes Omen für Olympia

Ein schlechtes Omen für den olympischen Skicross-Wettbewerb soll der Sturz aber nicht sein. Bohnacker mag die Bedingungen in China, den Schnee ebenso wie die Architektur der Strecke. Bei der Qualifikation zum Weltcuprennen war er im November unter die top ten gefahren.

Bis zum Abflug wird täglich die App gefüttert

Am 9. Februar fliegt Daniel Bohnacker nach China. Das Wichtigste ist es bis dahin, dass er sich nicht das Corona-Virus einfängt. Der Traum von seinen zweiten Spielen nach Sotchi wäre sonst so gut wie geplatzt. Mit einer App muss er seinen Gesundheitszustand täglich dokumentieren. Jeden Tag muss Daniel Bohnacker seine Körpertemperatur eingeben und bestätigen, dass er keine Corona-Symptome hat.

Kritik an der Vergabe nach China

Auch Daniel Bohnacker gehört zu den Sportlerinnen und Sportlern, die die Vergabe der Spiele nach China kritisieren. Doch jetzt sei die Situation für die Athletinnen und Athleten schwierig. Sie müssten sich jetzt zur Situation im Land äußern, obwohl sie die Vergabe der Spiele gar nicht in der Hand hätten. Die kritischen Fragen wünscht sich Bohnacker deshalb ans Internationale Olympische Komitee.

Medaille als Geburtstagsgeschenk?

Am 21. Februar wird Daniel Bohnacker 32 Jahre alt. Drei Tage vorher, also am 18. Februar will er sich in Peking selbst das schönste Geschenk machen. Nach wie vor fasziniert ihn seine Sportart Skicross, bei der im direkten Duell gegeneinander Rennen gefahren wird. Die Unterschiede bei den Strecken, das Unvorhersehbare bei den Rennen und der Kampf Athlet gegen Athlet, lassen Bohnacker schnell ins Schwärmen geraten.

"Natürlich träume ich von einer Medaille. Ich würde mich nicht zu den Favoriten zählen aber ich weiß, dass ich vorne mitfahren kann."

Von Fangzaun bis Podium ist beim Skicross alles möglich. Daniel Bohnacker weiß: "Man braucht den richtigen Tag".