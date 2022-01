Eine Dampfwolke am abgeschalteten Kernkraftwerk Gundremmingen hat am Dienstag in Günzburg und Umgebung für Irritation gesorgt. Wie eine Sprecherin des Kraftwerks der "Günzburger Zeitung" sagte, werden derzeit noch Reinigungsarbeiten im Kühlturm von Block C durchgeführt. Die Klappen des Turms würden mit Wasser abgespült. Durch den Zugeffekt des Turms werde jede Feuchtigkeit nach oben gezogen. Der Reaktor bleibe jedoch abgeschaltet.