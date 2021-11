per Mail teilen

Beim Brand eines Dachstuhls in einem Mehrfamilienhaus in Böbingen (Ostalbkreis) ist am Donnerstagmorgen ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. Laut Polizei wurde der Brand möglicherweise durch die unsachgemäße Lagerung von Asche verursacht. Ein Ersthelfer und ein Feurerwehrmann kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.