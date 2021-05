Zwei Brände haben am frühen Freitagabend die Feuerwehren beschäftigt. In Offingen im Kreis Günzburg brannte eine Dachgeschosswohnung. Zwei Bewohner erlitten Rauchvergiftungen. Neben dem Dachstuhl ging auch ein Kleinbus in Flammen auf. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. In Neu-Ulm-Ludwigsfeld brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt; die Bewohner waren nicht daheim. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt hier rund 25.000 Euro.