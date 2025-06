Thomas Hasenamaier radelt zehn Tage lang mit seiner Trompete auf dem Rücken durch Württemberg. Das Ziel: Der Landesposaunentag in Ulm. Nebenbei unterstützt er einen guten Zweck.

835 Kilometer Strecke durch 37 württembergische Kirchenbezirke, das hat sich Thomas Hasenmaier zum Ziel gesetzt. Am Ende der zehntägigen Radtour steht der Landesposaunentag am 29. Juni in Ulm. Mit dabei sind viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf dem Sattel und an ihren Instrumenten - Trompeten, Posaunen, Hörner. Denn beim Projekt "Cycling Trumpet", also radelnde Trompete, wird täglich vor mehreren Kirchen musiziert. Auch Thomas Hasenmaier hat stets seine Trompete auf dem Rücken mit dabei.

Cycling Trumpet zum Landesposaunentag in Ulm

Ohne Pauken, aber mit reichlich Trompeten werden Thomas Hasenmaier und seine radelnde Gefolgschaft am ersten Tag der Tour in Langenbrand bei Pforzheim empfangen. Die Sonne steht fast senkrecht über der kleinen Ulrichskirche. Halbzeit - es ist die dritte Etappe am ersten Tag der Tour. Thomas Hasenmaier strahlt übers ganze Gesicht. "Es läuft brilliant. Ich bin heute morgen um drei Uhr aufgestanden. Einfach, weil ich so vorfreudig und angespannt war."

Nach einer kleinen Verschnaufpause hat auch Thomas Hasenmaier wieder genug Luft, um Trompete zu spielen. Bei jedem Zwischenstopp werden auf der Cycling Trumpet-Tour gemeinsam Kirchenlieder gespielt. Am Ende dann gemeinsam beim Landesposaunentag in Ulm. SWR Justus Madaus

Startpunkt war an Fronleichnam (19. Juni) in Heimsheim im Enzkreis. Mit dabei sind nicht nur Sportbegeisterte, sondern auch Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Posaunenchören. Für Wolfgang Fritz trifft beides zu, seine Trompete schaut hinten aus seiner Radtasche. "Ich fand das eine tolle Idee anlässlich des 50. Landesposaunentages in Ulm."

Zehn Tage lang wird Thomas Hasenmaier für Cycling Trumpet unterwegs sein. Immer mit dabei: seine Trompete. Die will er am Ende dann auch beim Landesposaunentag in Ulm spielen. SWR Justus Madaus

Täglich fährt die Gruppe zwischen 70 und 100 Kilometer. Manche begleiten Thomas Hasenmaier für eine kurze Etappe, andere radeln die ganzen zehn Tage mit. Für Walter Egler verbindet die Tour zwei seiner liebsten Hobbys, die Musik und das Radfahren. "Das ist eine tolle Gemeinschaft, mal in einer ganz anderen Form."

Radeln und Spenden sammeln für bedürftige Kinder

Auf seiner Internetseite hat Thomas Hasenmaier die genaue Strecken der Cycling Trumpet hinterlegt. Dank eines Live-Trackers wissen andere stets, wo die Gruppe gerade ist und können auch kurzfristig dazukommen. Ums Radfahren geht es nicht nur während der Tour, sondern auch bei dem Spendenprojekt, das Thomas Hasenmaier unterstützt. "Uns geht es so gut hier in Deutschland und deshalb wollte ich anderen helfen, denen es nicht so gut geht." Das Projekt der Vincent Ferrer Stiftung sammelt Geld, um jungen Mädchen in Indien und Nepal Fahrräder zu kaufen. Damit soll ihr Weg zur Schule schneller und sicherer werden. So soll das Projekt auch über Landesgrenzen hinweg Gutes bewirken.

Manche die bei Cycling Trumpet mitmachen sind zum Radeln gekommen, andere zum muszieren. Einige machen sogar beides mit. SWR

Auch kirchlich überwindet "Cycling Trumpet" Grenzen. "Eigentlich sind jetzt nicht nur 37, sondern 38 Kirchenbezirke, weil die Katholische Kirche sich gemeldet hat." Deshalb gibt es an der Katholischen Kirche St. Michael in Oberndorf am Neckar sogar ein ökumenisches Konzert. "Das machen wir natürlich sehr gerne."

Ob mit elektrischer Unterstützung oder ohne, bei Cycling Trumpet darf jeder mitradeln. Insgesamt sind es über 800 Kilometer bis nach Ulm. SWR

Musik und Sport verbinden

"Musik verbindet einfach!", sagt eine Posaunenspielerin. "Und Sport verbindet auch", ergänzt einer der Radler. Für Thomas Hasenmaier ist die Tour schon jetzt ein echter Erfolg. "Die Leute helfen sich gegenseitig, wer ein E-Bike hat nimmt das Gepäck vom anderen. Menschen, die vorher noch nie was miteinander zu tun hatten. Genau darum geht's."

Gute Laune bei der Mittagspause in Langenbrand: Freunde, Familie und Kirchenmitglieder bringen essen für die Cycling Trumpet-Tour nach Ulm vorbei. SWR

Nach einer ausgiebigen Mittagspause macht sich das Team rund um Thomas Hasenmaier wieder auf den Weg. Wer ihn an der nächsten Station erwartet, das weiß er nicht genau. Sicher ist aber, bis zum Landesposaunentag in Ulm am 29. Juni liegen noch etliche Kilometer vor ihm und den anderen Cycling-Trumpet-Radlern. "Ich bin gespannt, was noch auf mich wartet."