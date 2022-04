Hackerangriff auf Dillinger IT-Unternehmen und Donau-Stadtwerke

Ein Dillinger IT-Unternehmen und die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Computersysteme der Unternehmen sind laut Bayerischem Landeskriminalamt weitgehend lahmgelegt.

Auf der Internetseite der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) heißt es: "Aufgrund einer EDV-Störung sind wir derzeit nicht erreichbar. Die Versorgung unserer Kunden mit Energie ist weiterhin gewährleistet." Nach Auskunft des Chefs der Stadtwerke werde sich der Cyberangriff noch Tage, vielleicht sogar über Wochen auswirken. Die Versorgung mit Strom und Wasser sowie die Abwasserentsorgung funktionieren dennoch weiter, so die Aussage. Diese Systeme seien abgekoppelt.

Hackerangriff in Dillingen am Ostermontag

Am frühen Ostermontag hatten die Hacker zugeschlagen, so beschreibt es die Reitzner AG aus Dillingen. Das IT-Unternehmen war offenbar das Ziel der Attacke. Es bietet unter anderem IT-Lösungen für den Mittelstand an, zu seinen Kunden gehören auch die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen. Deshalb sind auch bei den Stadtwerken einige Computersysteme nach dem Hackerangriff lahmgelegt.

Bei der Reitzner AG in Dillingen verschlüsselten die Hacker das komplette System. Für die Freigabe fordern die Täter Lösegeld. Das ist ein typisches Vorgehen bei Cyberangriffen.

Cybercrime-Spezialisten vermuten als Angreifer russischsprachige Hacker

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) in Bamberg vermutet hinter dem Angriff auf die Reitzner AG in Dillingen russischsprachige Hacker. Das erklärte Oberstaatsanwalt Christian Schorr von der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg. Die ZCB ermittle in dem Fall. Mutmaßlich stecke hinter dem Cyberangriff die Gruppe "Lockbit 2.0", die in den vergangenen Monaten mehrfach aktiv gewesen sei.

Hinweise darauf, dass es vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine vermehrt zu Hackerattacken auf Energieversorger kommt, gibt es laut dem Oberstaatsanwalt bisher nicht. Hinter den Cyberangriffen stünden auch nicht immer politisch motivierte Täter. Oft gehe es darum, mit den Lösegeldforderungen Geld zu verdienen.