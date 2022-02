Kein Cyberangriff auf Server des Ulmer Nahverkehrsverbundes DING

Das sagt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Cyberattacken

Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn gibt es vor sogenannter Ransomware keinen hundertprozentigen Schutz. Die Experten empfehlen, immer alle Programm-Updates durchzuführen. Ein Einfallstor für Schadprogramme seien noch immer E-Mails. Bei einem unbedachten Klick auf einen Mailanhang komme es vor, dass die durch die Schadsoftware Zugriff auf sensible Daten möglich wird. Laut BSI-Sprecher Joachim Wagner hilft es, sein Unternehmen in Daten-Abschnitte einzuteilen, um ähnlich wie bei einem Schiff die Schotten im übertragenen Sinn dicht machen zu können. Dann seien nur einzelne Bereiche eines Unternehmens betroffen und nicht die gesamte Firma. Daten sollten in ihrer Ursprungsform zur Sicherheit auf eine externe Festplatte gespeichert werden. Wichtig dabei ist laut Wagner, dass die Festplatte dann auch physisch vom Rechner getrennt ist.