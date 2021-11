Ulmer Teststationen fast ausgebucht: Wo bekomme ich einen Termin?

Aufgrund der neuen Corona-Verordnung müssen sich immer mehr Menschen regelmäßig testen lassen - auch Geimpfte und Genesene. Das bringt die Covid-Schnelltestzentren in der Region an ihre Kapazitätsgrenzen.

Lange Schlangen vor den Testzentren in Ulm: Die einen wollen auf den Weihnachtsmarkt, andere brauchen den Test für die Arbeit. Die Anfrage steigt seit der neuen Corona-Verordnung vom Land Baden-Württemberg. Seit Mittwoch gilt 2G+ in vielen Bereichen und 3G in Öffentlichen Verkehrsmitteln. Dieser Beschluss hat die Schnelltestzentren an ihre Kapazitätsgrenzen getrieben.

"Gestern ging's hier ein bisschen rund. Fast wie zu alten Theatro-Zeiten. Aber unser Personal hat das sehr gut gemeistert - Chapeau."

Wo kann ich mich in Ulm testen lassen?

In der Stadt Ulm gibt es drei Betreiber, die aktuell fünf städtische Zentren aufgebaut haben. Die ehemaligen Testzentren im Blautalcenter und im Kornhaus sollen ab Freitag wieder öffnen. Zusätzlich werden die Testzentren am Eselsberg, in der Messe Ulm und in Söflingen in den kommenden Tagen reaktiviert, so die Betreiber.

Nach Angaben der Stadt sei das Ziel, wieder auf eine Kapazität von 20.000 bis 25.000 Tests in einer Woche zu kommen. Im Vergleich: Vor zwei Wochen lag die Zahl noch bei rund 2.000 Tests pro Woche.

Städte in der Region erweitern Testkapazitäten

In Schwäbisch Gmünd arbeite man momentan an einer Übersicht der Testzentren, sagte ein Sprecher der Stadt dem SWR. Da es jedoch unterschiedliche private Betreiber gibt, die nach und nach ihre Kapazitäten wieder hochfahren, werde das noch ein paar Tage dauern, bis man sich einen Überblick verschaffen hat.

Auf der Internetseite des Ostalbkreises werden regelmäßig die Teststellen im Landkreis aktualisiert. Seit gestern seien wieder viele neue Angebote hinzugekommen, so eine Sprecherin.

Auch im Landkreis Heidenheim steigt die Anzahl an neuen Testangeboten. Das Gesundheitsamt sei derzeit damit beschäftigt, die eingehenden Anträge der privaten Betreiber zu prüfen, erklärte eine Sprecherin. Kommunale Testzentren werden derzeit nicht reaktiviert. Dafür bieten zahlreiche Apotheken Schnelltests an. Eine landkreisweite Übersicht der Angebote werde es erst einmal nicht geben.