Countdown für Neubaustrecke Wendlingen-Ulm läuft

Am UImer Hauptbahnhof läuft seit Samstag eine Countdown-Uhr zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. In 365 Tagen fahren offiziell die ersten Züge, bis dahin finden Testfahrten statt.

Die ICE-Züge sollen dann mit rund 250 Stundenkilometern auf der Strecke Ulm-Wendlingen unterwegs sein. Die Fahrtzeit zwischen Ulm und Stuttgart mit dem ICE wird dann voraussichtlich um 15 Minuten kürzer sein als bisher. Mit Fertigstellung der gesamten Strecke ab Stuttgart soll sich die Fahrzeit ab 2025 um insgesamt eine halbe Stunde verkürzen.

Die Countdown-Uhr am Ulmer Hauptbahnhof läuft bis zur Inbetriebnahme der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm SWR Annette Schmidt

Neubaustrecke ist ein weiterer Meilenstein

Das Jahr 2022 werde für die Stadt Ulm ein Schlüsseljahr auf dem Weg zur Mobilitätsdrehscheibe sein, sagte der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch. Der OB bedankte sich für die Anbindung seiner Stadt an das Hochgeschwindigkeitsnetz in Europa.

Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (ganz links) und Vertreter von Bahn und Verkehrsministerium haben am Hauptbahnhof eine Countdown-Uhr enthüllt. SWR Annette Schmidt

"Der nächste Schritt ist die dringend notwendige Modernisierung des Hauptbahnhofes."

Die Neubaustrecke ist laut Czisch ein weiterer Meilenstein in dem Verkehrsprojekt. Wichtig sei für die Region die Anbindung der Strecke an das regionale Nahverkehrsnetz mit der neuen Regio-S-Bahn Donau-Iller. Zudem müsse der Ulmer Hauptbahnhof von der Bahn "leistungsfähiger" gemacht werden. Ulm habe allein 130 Millionen Euro für das Gebiet rund um den Bahnhof in Ulm ausgegeben.

Regionalverkehr soll besonders profitieren

Ab Ende 2022 sollen auch Regionalzüge von Ulm nach Wendlingen fahren. Sie können dann auch an dem neuen Bahnhof in Merklingen auf der Schwäbischen Alb halten. Der Vorsitzende des Verbandes Schwäbische Alb Klaus Kaufmann, sagte dazu am Samstag , dass die Neubaustrecke der Startschuss für eine neues Zeitalter der Mobilität in der Region Laichinger Alb/Oberes Filstal sei. "Der Countdown läuft", so Kaufmann, der auch Bürgermeister von Laichingen ist.

Bauarbeiten in Merklingen im Plan

Laut Klaus Kaufmann laufen die Bauarbeiten am Bahnhof Merklingen im Zeitplan. Der Bahnhof soll zusammen mit der Neubaustrecke im Dezember 2022 in Betrieb gehen. "Dafür haben wir sehr gern, sehr viel Geld in die Hand genommen", so Kaufmann. Der Countdown sei der Startschuss für nachhaltige Mobilität in der gesamten Region.

"Der ICE kann 250 Stundenkilometer fahren und das wird er in einem Jahr auch alles zeigen."

Die Kosten für die Neubaustrecke wurden zuletzt mit rund vier Milliarden Euro angegeben. Für Olaf Drescher vom DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH bedeutet der Beginn des Countdowns den Start zum Endspurt. Von dem Verkehrsprojekt würden insbesondere die Pendlerinnen und Pendler profitieren: "Sie gewinnen eine Viertelstunde Lebenszeit".

Klimaschutzziele sollen erreicht werden

Das Bahnprojekt werde auch dazu beitragen, die Kimaschutzziele im Südwesten zu erreichen. Mehr Züge müssten auf die Schiene gebracht werden,so Berthold Frieß vom Verkehrsministerium des Landes: "Durch die Neubaustrecke wird der Bahnverkehr im ganzen Land besser."