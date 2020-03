Der Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den Sportbetrieb in der Region. Viele Begegnungen wurden abgesagt, einige Fußballspiele finden ohne oder mit weniger Zuschauer statt.

Der Fußballregionalligist VfR Aalen will sein Heimspiel am Samstag mit Zuschauern durchführen. Von den 1.300 Dauerkartenbesitzern sollen die ersten ungefähr 900 ins Stadion gelassen werden.

Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball wird am Samstag im Ulmer Donaustadion vor leeren Rängen spielen (Archivbild). SWR Volker Wüst

Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball ohne Zuschauer

Beim Ligakonkurrenten SSV Ulm 1846 Fußball soll das Spiel am Samstag hingegen ohne Zuschauer stattfinden. Die Stadtverwaltung Ulm bezieht sich bei ihrem Verbot auf einen Erlass des baden-württembergischen Sozialministeriums. Demnach müssen Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmer oder Zuschauer abgesagt werden.

Auch Fußballzweitligist 1. FC Heidenheim wird am kommenden Samstag auswärts in Bochum vor leeren Rängen spielen.

Basketball-Bundesliga setzt Spielbetrieb aus

Pause auch für die Basketballer von Ratiopharm Ulm: Die Basketball-Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres aus. Die Ulmer hätten am Sonntag auswärts in Hamburg antreten müssen. Auch der Amateurbereich ist betroffen: Die Ulmer Basketballer haben nach eigenen Angaben mit sofortiger Wirkung den kompletten Trainings- und Spielbetrieb eingestellt. Auch der anstehende Spieltag der 2. Bundesliga Pro A und Pro B wurde gestrichen, das betrifft Mannschaften aus Ehingen, Oberelchingen und die zweite Mannschaft der Ulmer Basketballer.

Kein Aufstiegsspiel der Eishockey-Devils

Das Eishockey-Spiel der Devils Ulm/Neu Ulm um den Aufstieg in die Bayernliga am Samstag in Kempten wurde abgesagt. Der Bayerische Eissportverband hat die laufende Saison in allen Ligen einschließlich Nachwuchs mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. Die Aufstiegsfrage ist laut Verband noch offen.

Gmüner Stadtlauf und Motocross-Rennen abgesagt

Auch der für Samstag geplante Gmünder Stadtlauf findet nicht statt. Und auch das Internationale Motocross-Rennen in Heidenheim mit Läufen zur Deutschen Meisterschaft am 22. März ist abgesagt. Dies teilt der MSC Schnaitheim als Veranstalter auf seiner Internetseite mit.