Überall in der Region gelten inzwischen verschärfte Maßnahmen wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen. In Ulm tritt ab Montag dazu eine Allgemeinverfügung in Kraft.

Bei Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, die in Restaurants, Vereinsheimen oder auch im Freien stattfinden, dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen -unabhängig von Alter und Verwandtschaftsgrad. In privaten Räumen sind maximal 15 Personen erlaubt. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) warnte davor, die Gefahren, die von Corona ausgehen, zu bagatellisieren. Ziel sei es, Leben zu schützen und einen zweiten Lockdown zu verhindern. Im Kreis Heidenheim appellierte Landrat Polta am Wochenende an die Bürger, ganz auf private Feiern zu verzichten.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch warnt davor, Corona zu bagatellisieren. SWR

Maskenpflicht seit Samstag im Kreis Neu-Ulm

Im Kreis Neu-Ulm gilt seit Samstag an vielen öffentlichen Orten und in Gebäuden eine Maskenpflicht, auch private Feiern und Alkoholausschank werden eingeschränkt.Laut Landratsamt gilt eine Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen sowie auch am Platz in weiterführenden Schulen und Hochschulen. Außerdem müssen Teilnehmer von Tagungen und Kongressen, sowie Theater- und Kinogänger auch an ihren Plätzen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Laut Landratsamt Neu-Ulm gilt eine Maskenpflicht unter anderem auf belebten öffentlichen Plätzen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa

Nur zehn Teilnehmer bei privaten Feiern

Bei privaten Feiern dürfen maximal zehn Menschen zusammenkommen. Außerdem dürfen Geschäfte und Lieferdienste zwischen 23 Uhr und 6 Uhr keinen Alkohol verkaufen. Auf belebten Plätzen dürfen in dieser Zeit auch keine alkoholischen Getränke verzehrt werden.

Hintergrund sind die neuen Rahmenregelungen, die seit Samstag in ganz Bayern gelten. Der Landkreis Neu-Ulm überschreitet derzeit den Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Aktuell liegt er dort bei 39. In den Landkreisen Günzburg und Dillingen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert bei 30, im Kreis Dillingen bei 32.

Auch Ostalbkreis verschäft Corona-Regeln

Am Freitag hatte auch der Ostalbkreis eine Allgemeinverfügung erlassen und darin die Corona-Regeln verschärft. Dort hatte der 7-Tage-Inzidenzwert die Vorwarnstufe von 35 Neuansteckungen erreicht.