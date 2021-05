Die Polizei hat im Landkreis Neu-Ulm am Freitagabend mehrere private Feiern aufgelöst und die Teilnehmer wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. In Elchingen schritt die Polizei bei einem Kindergeburtstag ein, wo sieben Personen aus drei Haushalten gemeinsam feierten. In Illertissen wurden fünf Jugendliche auf dem Marktplatz angetroffen. In einer Privatwohnung in Vöhringen lösten die Beamten eine Feier von fünf jungen Leuten auf.

Drei Männer, die in einer Vöhringer Gaststätte zusammensaßen, wurden nach Polizeiangaben ebenfalls angezeigt, da sie aus verschiedenen Haushalten stammten. Im Wiley-Park in Neu-Ulm sollen sich am Freitagabend rund 25 Jugendliche aufgehalten haben. Als ein Streifenwagen eintraf, rannten die meisten davon. Nur zwei 15- und 16-Jährige konnten von der Polizei angehalten werden. In Bayern dürfen sich nach der aktuellen Corona-Verordnung nur Personen aus maximal zwei Haushalten treffen.