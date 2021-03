Der Ulmer Corona-Testbus erweitert seine Route. Laut Stadtverwaltung wird er ab dieser Woche auch am Ulmer Eselsberg und im Stadtteil Wiblingen Station machen. Getestet wird nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Der Testbus ist damit jetzt mittwochs am Eselsberg, donnerstags in Wiblingen und freitags in der Weststadt. Zusätzlich gibt es städtische Möglichkeiten für Schnelltests in der Hirschstraße, am Donaubad und der Messehalle.