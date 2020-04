Die Corona-Infektion in einem Seniorenheim in Bissingen (Kreis Dillingen) weitet sich aus. Zwei Bewohnerinnen sind laut Dillinger Landratsamt am Osterwochenende gestorben.

Demnach wurde auch bei einer am Samstag verstorbenen Frau, die an einer Lungenentzündung gelitten hatte, der Covid-19-Erreger nachgewiesen. Eine weitere Bewohnerin starb in der Nacht zum Ostersonntag. Sie war erst wenige Stunden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Frau zeigte außer einem Reizhusten keinerlei Symptome wie Fieber oder Atemnot. Inzwischen sind nach Angaben des Gesundheitsamtes fast alle Wohnbereiche von der Infektion betroffen. Nur in einem geschützten Bereich mit dementen Bewohnern wurde bislang keine Erkrankung nachgewiesen. In den Seniorenheim in Bissingen gibt es bislang zwei Todesfälle und mehr als 50 Corona-Infizierte picture-alliance / Reportdienste Jonas Güttler Mitarbeiter vom Dienst freigestellt, Bewohner werden im Heim versorgt. 40 Bewohner und elf Beschäftigte haben sich demnach bislang infiziert. Die Senioren werden weiter im Pflegeheim versorgt. Sie sollen laut Behörde bislang wenige Krankheitssymptome zeigen, werden aber weiter täglich unter anderem durch Fiebermessen auf mögliche Covid-19-Anzeichen untersucht Die positiv getesteten Mitarbeiter wurden für 14 Tage vom Dienst freigestellt, teilte das Landratsamt mit.