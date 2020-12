per Mail teilen

Im Frauengefängnis Gotteszell in Schwäbisch Gmünd sind sechs Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die JVA-Leiterin Sibylle von Schneider dem SWR sagte, sind zusammen mit den Kontaktpersonen insgesamt zwölf Beschäftigte in Quarantäne. Die Arbeit in den Werkstätten wie Näherei und Schreinerei sei deshalb eingestellt worden. Unter den Gefangenen gibt es bislang keine positiven Fälle.