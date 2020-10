In Ulm und im Kreis Neu-Ulm ist der Corona-Inzidenz-Wert über die Vorwarnstufe von 35 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche gestiegen. Der Landkreis Neu-Ulm hat deshalb erste Einschränkungen für die Bevölkerung bekannt gegeben.

Im Kreis Neu-Ulm wird wegen zunehmender Corona-Fälle die Teilnehmerzahl an privaten Feiern weiter begrenzt. Laut einer Allgemeinverfügung des Landratsamtes von Montagmittag dürfen maximal 50 Menschen in öffentlichen oder gemieteten Räumen teilnehmen, in privaten sollen es nicht mehr als 25 sein. Die Zuschauerzahlen für bundesweite Sportveranstaltungen werden reduziert.

Vor allem bei privaten Feiern im öffentlichen Raum gelten ab Dienstag Einschränkungen '(Symbolbild) dpa Bildfunk Mohssen Assanimoghaddam

Regeln gelten erstmal bis Montag

Die Regelungen gelten vorerst bis nächsten Montag. Grundlage ist eine bayernweite Verordnung, die Maßnahmen nach dem Übersteigen des Signalwertes von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche vorsieht. Das Robert-Koch-Institut hatte am Montagmorgen einen Wert von 38,2 für Neu-Ulm bekannt gegeben.

Erstmal keine Einschränkungen in Ulm

Für die Stadt Ulm meldete das Robert-Koch-Institut den Wert 38,6. Damit haben die Corona-Infektionen auch in Ulm wieder zugenommen. Für Ulm und Neu-Ulm drohen jetzt aber wieder unterschiedliche Corona-Regelungen. In Baden-Württemberg schreibt die Corona-Verordnung erst Maßnahmen ab 50 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner vor. Mit Einschränkungen in der Öffentlichkeit sei noch nicht zu rechnen, so ein Sprecher der Stadt Ulm.

Andere Kreise in der Region noch nicht betroffen

Die anderen Städte und Landkreise in der Region sind zum Teil noch weit von der Vorwarnstufe entfernt, am weitesten der Kreis Heidenheim mit 9,8 und Dillingen mit 4,1. In Ulm müssen drei Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf einer Intensivstation behandelt werden, darüber hinaus sind in der Region keine Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt.