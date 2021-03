Der Leiter des Ulmer Impfzentrums, Bernd Kühlmuß, fürchtet nach dem Impfstopp für Astrazeneca Vorbehalte. Im SWR warb er um Vertrauen: "Wir können diesen Impfstoff wirklich empfehlen"

Von der Zeit her habe der Impfstopp für Astrazeneca die Ärzte sehr wenig zurückgeworfen - in Ulm seien pro Tag 540 Impfungen ausgefallen, so der Leiter des Zentralen Impfzentrums in Ulm, Bernd Kühlmuß, am Freitagmorgen im SWR. Aber: "Gefühlsmäßig ist da mehr Schaden entstanden als tatsächlich in Zahlen zu benennen ist. Irgendwo bleibt da so ein Gschmäckle." Er könne diese Bedenken verstehen, sagte Kühlmuß, aber: "Wir können diesen Impfstoff wirklich empfehlen".

Bernd Kühlmuß SWR

"Genügend Impfstoff ist die einzig denkbare Exitstrategie aus dieser Situation" Bernd Kühlmuß, Leiter des Zentralen Impfzentrums in Ulm, im SWR

Seit Freitagmorgen wird wieder mit Astrazeneca geimpft

Seit Freitagmorgen 8 Uhr werde am Zentralen Impfzentrum in Ulm wieder der Impfstoff von Astrazeneca verwendet, so Kühlmuß. Man habe gestern Abend nach 21 Uhr die Freigabe erhalten. Geimpft werde an sieben Tagen die Woche von 7 bis 22 Uhr. Trotz des Impfstopps liege nichts auf Halde. Das Zentrum sei vielmehr nur zu 50 Prozent ausgelastet, der Impfstoff nach wie vor knapp. Er hoffe auf mehr, denn: "Genügend Impfstoff ist die einzig denkbare Exitstrategie aus dieser Situation", erklärte Kühlmuß.