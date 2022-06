Unangemeldete Versammlungen und Gegendemo

per Mail teilen

In Ulm haben am Freitagabend zwei unangemeldete Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. Gleichzeitig hat es auch eine angemeldete Demonstration von Befürwortern der Corona-Regeln gegeben. Nach Angaben der Polizei haben die Teilnehmer der Proteste dabei phasenweise den Verkehr in der Ulmer Innenstadt lahmgelegt, vor allem auf der Neuen Straße, Frauenstraße und Olgastraße. Bei der ersten nicht angemeldeten Versammlung zogen mehrere hundert Teilnehmer vom Ulmer Münsterplatz nach Neu-Ulm. Im Stadtteil Söflingen war eine zweite Gruppe von Impfgegnern unterwegs. Drei Personen, die die Versammlungen geleitet haben sollen, wurden angezeigt. Auf dem Münsterplatz fand ab 20 Uhr dann noch eine angemeldete Gegendemonstration statt. Es blieb weitgehend friedlich. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort.