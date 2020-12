Die großen Buchhandelsketten verschicken bestellte Bücher. Die kleinen Buchhandlungen bleiben zu und dürfen bestellte Bücher nicht rausgeben. "So nicht", dachte sich ein Ulmer und handelte.

Ein Ulmer Buchhändler klagt beim Oberverwaltungsgericht Stuttgart gegen die Corona-Verordnung des Landes wonach Kunden bestellte Waren nicht abholen dürfen. Dieses Abholverbot sei eine massive Einschränkung der Berufsfreiheit, so Rasmus Schöll, Besitzer der Ulmer Buchhandlung „Aegis“.

Rasmus Schöll, Besitzer der Ulmer Buchhandlung „Aegis“, hat beim Oberverwaltungsgericht Stuttgart einen Eilantrag gegen die aktuelle Coronaverordnung des Landes gestellt. SWR Patrick Lee

Schöll sieht sich durch die Corona-Verordnung zudem gegenüber großen Buchhandelsketten benachteiligt, da deren Filialen in anderen Bundesländern zum Teil geöffnet bleiben dürfen.

Bücherbus vor dem Laden

Erst vor wenigen Wochen hat die Buchhandlung einen Bus als Abholstation vor die Tür gestellt, damit Kunden die Buchhandlung nicht betreten müssen. Die Abholung am Bücherbus sei in der Corona-Pandemie weniger riskant, als der Lieferbetrieb an der Haustür, so Schöll.