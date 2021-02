Infektionen mit Varianten des Coronavirus nehmen in der Region zu. Diese Woche wurden erstmals auch in Ostwürttemberg Fälle nachgewiesen. Im Ostalbkreis sind drei Fälle der britischen Virusvariante bestätigt. Bei drei weiteren fehlt noch der Nachweis, es könnte sich dabei aber um die brasilianische oder südafrikanische Variante handeln, so das Landratsamt. Auch aus dem Kreis Heidenheim wurde diese Woche die erste Corona-Mutation gemeldet, vermutlich übertragen aus dem Ostalbkreis. Im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm summieren sich die Mutationsbefunde derzeit auf 58 Fälle, viele davon in zwei Betrieben im Ulmer Donautal. Auch der Ausbruch in einem Unternehmen in Schelklingen wird damit in Verbindung gebracht.