"Alarmstufe" und "Warnstufe Rot": Das gilt in Ulm, das in Neu-Ulm

per Mail teilen

In Bayern gilt bereits seit Dienstag die "Warnstufe rot", in Baden-Württemberg tritt die "Alarmstufe" am Mittwoch in Kraft. Auch dieses Mal gibt es Unterschiede:

Mit der "Alarmstufe" gelten in Baden-Württemberg wieder Kontaktbeschränkungen. Laut Corona-Verordnung darf sich in Ulm ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Geimpfte und Genesene. Auch Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren, Schwangere und Stillende sowie Menschen, die sich nicht impfen lassen können, zählen nicht mit. In Neu-Ulm gelten hingegen trotz "Warnstufe Rot" keine Kontaktbeschränkungen.

In Neu-Ulm gilt wieder die FFP2-Maskenpflicht. In Ulm kann hingegen auch eine OP-Maske getragen werden. Bayern hat mit Inkrafttreten der "Warnstufe rot" die FFP2-Maskenpflicht auch auf Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen unter freiem Himmel ausgeweitet.

Was bedeutet 3G, 3G plus, 2G und 2G plus? 3G: geimpft, genesen oder negativ getestet (auch Schnelltests zählen)

geimpft, genesen oder negativ getestet (auch Schnelltests zählen) 3G Plus: geimpft, genesen oder negativer PCR-Test

geimpft, genesen oder negativer PCR-Test 2G: geimpft oder genesen

geimpft oder genesen 2G Plus: geimpft oder genesen + negativer Schnelltest

Ab Mittwoch benötigen Bürgerinnen und Bürger in Ulm einen Impf- oder Genesenen-Nachweis für einen Besuch in Restaurants, Cafés, Veranstaltungen oder in Hotels. In Neu-Ulm gilt die 2G-Regel bereits seit Dienstag. Die bayerische Landesregierung stellt Clubs und Diskotheken zudem frei, ein 2G-Plus-Modell zu nutzen. Das heißt Genesene und Geimpfte müssen zusätzlich einen negativen Schnelltest vorlegen.

2G gilt sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg in Cafés und Restaurants. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Während es in Neu-Ulm keine Beschränkungen im Einzelhandel gibt, haben Ungeimpfte in Ulm mit der "Alarmstufe" nur noch Zugang zu Geschäften der Grundversorgung. Darunter zählen unter anderem Metzgereien, Baumärkte, Tankstellen, Supermärkte sowie Optiker. Mode-Kaufhäuser und Schuhläden können nur unter Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests besucht werden.

In Bus und Bahn muss zwar nach wie vor Maske getragen werden, Beschränkungen gelten bislang noch nicht. Das könnte sich aber ändern. Die möglichen Partner der bundesweiten Ampelkoalition haben eine 3G-Regel ins Gespräch gebracht. In der Region lässt sich das nach Angaben der Verkehrsgesellschaften nicht umsetzen. Auch der Besuch von Gottesdiensten ist nach wie vor ohne 3G-Nachweis möglich.