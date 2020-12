Am Universitätsklinikum Ulm herrscht offensichtlich Verwirrung um die Zahl der beatmeten Covid-Patienten. Wie die Südwest Presse berichtet, zweifelt der Personalrat die von der Klinik offiziell herausgegebenen Zahlen an. Es habe kurz vor Weihnachten doppelt so viele Patienten mit Beatmung gegeben als von der Klinik mitgeteilt, erklärte demnach die Personalratschefin. Die Situation habe sich seither verschärft. Man arbeite nun am Anschlag.