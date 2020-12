Die Zahl der Arbeitslosen ist trotz neuer Corona-Beschränkungen im November gesunken, auch in Ostwürttemberg. Elmar Zillert, Leiter der Agentur für Arbeit in Aalen, ordnet die Entwicklung ein.

SWR: Weniger Arbeitslose trotz Teil-Lockdowns auch in den Landkreisen Aalen und Heidenheim. Aber sehen diese Zahlen immer noch so gut aus, wenn man auf den November vor einem Jahr schaut?

Elmar Zillert: Wenn man auf den November des Vorjahres blickt, dann sehen die natürlich nicht so gut aus, denn im Vorjahr hatten wir 29,1 Prozent weniger Menschen in der Arbeitslosigkeit als wir sie heute haben.

Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit Aalen: Elmar Zillert Pressestelle Agentur für Arbeit Aalen

Ich glaube, wir können auch davon ausgehen, dass die Kurzarbeit im November wieder angestiegen ist, oder?

Seit dem Lockdown verzeichnen wir natürlich wieder einen deutlichen Anstieg bei den Anzeigen von Kurzarbeit aus der Gastronomie, aus dem Fitnessbereich und auch aus dem verarbeitenden Gewerbe. Das heißt, seit Beginn der Pandemie hier in Ostwürttemberg sind über 80.000 Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen.

Vor kurzem wurde "Corona-Pandemie" zum Wort des Jahres gewählt. Wäre es für Sie persönlich das Wort "Kurzarbeit"?

Also ich glaube, wenn wir etwas positiv darstellen wollen, dann ist es die Kurzarbeit. Ich mag mir gar nicht vorstellen, in welcher Situation wir wären, wenn wir das Instrument der Kurzarbeit nicht hätten. Und ich bin insofern enttäuscht, dass die Personen, die derzeit in Kurzarbeit sind, eigentlich diese Chance nicht nutzen, jetzt ihre Kenntnisse und Fertigkeiten den Notwendigkeiten und Anforderungen des Arbeitsmarktes der Zukunft durch Qualifizierung anzupassen. Wir haben ganz wenige Menschen, die in Beschäftigung in Kurzarbeit sind und wirklich das Instrument der Qualifizierung nutzen.

Wir sind kurz vor dem Jahresende, die Zeit für viele, Bilanz zu ziehen. Wie fällt Ihre Bilanz für den Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg für 2020 aus?

Wir sind natürlich ganz anders in dieses Jahr gestartet, haben uns viel vorgenommen und es kam ganz anders. Wir haben einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit im Frühjahr zu verzeichnen gehabt. Das ist dann wieder ein bisschen abgeflacht und dann wieder angestiegen, zum Herbst hin. In den kommenden Monaten erwarten wir auch wieder einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, schon allein aufgrund der Winterarbeitslosigkeit, die dazu kommt. Die Bilanz ist also durchwachsen.

Gibt es denn positive Dinge, vielleicht auch aus der Corona-Krise, die sie mit ins Jahr 2021 nehmen?

Ja, positiv ist insbesondere das, dass viele Dinge jetzt mit Corona letztendlich angegangen wurden. Stichwort Digitalisierung, Glasfaserkabeln und so weiter. Das ist alles so ein bisschen im Schlummern gewesen vor Corona. Wenn sie sich mal umschauen in den Ländern um uns herum, die sind bei diesem Thema teilweise etwas weiter. Da müssen wir in der Tat aufholen, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben.

Jetzt ist ein Impfstoff in Sicht. Wird auf dem Arbeitsmarkt im nächsten Jahr wieder alles so sein wie vor Corona?

Nein, das wird es nicht sein. Denn diese Krise, in der wir uns augenblicklich befinden, ist die Kombination aus einer strukturellen und einer konjunkturellen Krise. Und strukturelle Veränderungen passieren über einen relativ langen Zeitraum. Deswegen können wir auch nicht erwarten, dass mit Einführung des Impfstoffes relativ schnell wieder eine Beruhigung am Arbeitsmarkt eintritt und es relativ schnell wieder aufwärts geht. Ich glaube, das wäre das falsche Signal. Unsere Aufgabe ist jetzt wirklich, diese strukturellen Veränderungen, die wir vor uns haben, tatsächlich anzugehen,