Wegen steigender Infektionszahlen ziehen ab Dienstag weitere Stadt- und Landkreise in der Region die Corona-Notbremse. Im Ostalbkreis, den Kreisen Günzburg und Dillingen gelten bereits strengere Regelungen.

Schärfere Regelungen betreffen vor allem erneut den Einzelhandel. So müssen in der Stadt Ulm und im Kreis Heidenheim die Läden ab Dienstag wieder komplett schließen. Terminshopping ist untersagt, Waren können nur vorbestellt und abgeholt werden. Seit Tagen nehmen die Corona-Infektionszahlen zu.

Auch Buchhandlungen, Museen und Galerien sowie Kosmetik und Massagestudios bleiben geschlossen. Diese Regelungen gelten bereits wieder im Ostalbkreis. Am Mittwoch wird voraussichtlich auch der Alb-Donau-Kreis die Regelungen verschärfen. Nach Zahlen des Landratsamtes lag der Inzidenz-Wert im Kreisgebiet zuletzt bei 131, in der Stadt Ulm bei 129.

Schule in Aalen stoppt Präsenzunterricht

In dieser Woche beginnen zudem die Osterferien, Schulen sind dann auch in Baden-Württemberg geschlossen. Allerdings hat die Schillerschule in Aalen wegen Corona-Fällen den Präsenzunterricht am Montag eingestellt.

Nicht alle Geschäfte betroffen

Die Corona-Notbremse trifft aber vorerst nicht alle Geschäfte: So dürfen Friseur- und Blumenläden sowie Bau- und Gartenmärkte vorerst weiter öffnen.

Auch in einigen bayerischen Landkreisen gelten wieder strengere Vorschriften: Im Kreis Günzburg darf nur vorbestellte Ware abgeholt werden. Im Kreis Dillingen braucht man seit Montag zum Shoppen wieder einen Termin, das soll ab Dienstag auch für den Kreis Neu-Ulm gelten.