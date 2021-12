Ulmer Bestatter: "Wir sehen jeden Tag, was dieser Virus anrichtet"

Das Erste Ulmer Bestattungsinstitut kämpft jeden Tag mit den Folgen der Corona-Pandemie. Es sterben mehr Menschen. Das Ansteckungsrisiko bei der Arbeit der Bestatter ist unklar.

Christian Streidt, Inhaber des Ersten Ulmer Bestattungsinstituts und Präsident des Verbandes Deutscher Bestatter, hat derzeit sehr viel zu tun. Wegen Corona sterben mehr Menschen als sonst - nach Angaben des Bestatters gab es in einer Woche bis zu doppelt so viele Tote, um die sich das Institut kümmern musste.

"Wir sehen jeden Tag, was dieser Virus anrichtet. Wie schnell es gehen kann. Das ist keine Spielerei, wenn man das jeden Tag hat und es ist grausam auch zu erleben, dass es junge Menschen gibt, die eben jetzt auch von Covid-19 dahingerafft werden."

Fürchtet eine Überlastung des Bestattungs-Systems: Christian Streidt, Inhaber des ersten Ulmer Bestattungsinstituts und Präsident des Verbandes Deutscher Bestatter. SWR SWR

Zu viele Covid-Tote - Bestattungsinstitut an Leistungsgrenze

Durchschnittlich bestattet Christian Streidt in seinem Institut in Ulm etwa 15 bis 20 Tote pro Woche. In der Spitze der Corona-Pandemie waren es bis zu 14 Tote mehr pro Woche - Tote, die an Covid-19 gestorben sind. Damit sei er mit seinem Institut an der Leistungsgrenze, sagt Streidt. Diese Zunahme sei kein Einzelfall, meint Heike Straub-Gollinger vom Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Ulm: "Im Moment sind es wieder mehr. Im Schnitt machen wir zwölf Einäscherungen pro Tag hier in Ulm. Im Moment sind wir wieder bei 16 pro Tag."

Statistisches Bundesamt: Übersterblichkeitsrate im November 20 Prozent

Auch das Statistische Bundesamt registriert eine deutliche Übersterblichkeitsrate. Nach aktuellen Zahlen sind im November etwa 20 Prozent mehr Menschen gestorben als sonst. Derzeit steigen die Zahlen weiter und die Bestatter befürchten ähnliche Übersterblichkeitsraten wie vor einem Jahr: Im Dezember 2020 sind etwa 32 Prozent mehr Menschen gestorben als im Mittelwert der Vorjahre.

Ob Covid-Tote ansteckend sind, ist noch nicht bekannt: Deshalb werden sie so behandelt, als wären sie ansteckend. Sie müssen in einem Leichensack aus Plastik, dem sogenannten "bodybag", aufgebahrt werden. SWR SWR

Wie ansteckend sind die Corona-Toten?

Dabei ist eine wichtige Frage noch gar nicht geklärt: Wie ansteckend sind diese Toten? Die Bestatter haben Angst vor einer Infektion. Deshalb müssen die Covid-Toten so behandelt werden, als wären sie ansteckend. Das schreibt auch das Infektionsschutzgesetz vor. Die Covid-Toten müssen in einen Leichensack, in einen sogenannten "bodybag". Zusätzlich muss ein Aufkleber "infektiös" angebracht werden. Laut Vorschrift darf dieser "bodybag" nicht mehr geöffnet werden. Angehörige können sich nicht von Angesicht zu Angesicht verabschieden.

"Die Angehörigen können den Verstorbenen nicht mehr sehen, nicht mehr berühren. Dadurch wird es für sie sehr schwierig, ihre Trauer zu verarbeiten."

Bestatter müssen möglicherweise Betriebe schließen

Probleme mit den Covid-Toten gibt es auch im Krematorium. Bei einer Verbrennung müsste ein Amtsarzt eine zweite Leichenschau vornehmen. Also wird der "bodybag" geöffnet. Bei normalen Erdbestattungen haben die Friedhöfe ihre Probleme mit den Leichensäcken aus Plastik. Also müssen in vielen Fällen die Bestatter die Toten aus den Säcken herausnehmen. Sollten die Covid-Toten tatsächlich ansteckend sein, besteht dabei das Risiko, dass sich die Bestatter infizieren, dass sie krank werden, in Quarantäne müssen und ihren Betrieb vielleicht sogar schließen müssen.