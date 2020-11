per Mail teilen

Das Landratsamt Dillingen meldet vier weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit der zweiten Corona-Infektionswelle stehen. Demnach starb eine über 90 Jahre alte Frau in der Elisabethenstiftung Lauingen. Eine 75-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann starben auf der Intensivstation des Krankenhauses Wertingen. Alle drei hatten keine wesentlichen Vorerkrankungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein 75-Jähriger starb im Krankenhaus Nördlingen. Er befand sich in kardiologischer Behandlung.