In Leipheim im Kreis Günzburg geht am Montag das Corona-Schnelltestzentrum des Kreisverbands der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Betrieb. Ab sofort können sich im Foyer der Güssenhalle Interessierte montags bis freitags von 17:30 bis 20:30 Uhr kostenlos testen lassen. Eine Online-Anmeldung wird empfohlen, bei einer Vor-Ort-Registrierung ohne Termin muss eventuell mit Wartezeiten gerechnet werden.