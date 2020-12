Der Andrang an den beiden neu eröffneten Corona-Testzentren im Kreis Günzburg ist am ersten Tag noch sehr verhalten gewesen. Nur 28 Einwohner haben sich am Dienstag in Günzburg und Krumbach testen lassen, berichtet die "Günzburger Zeitung". Die Kapazität in den Zentren liegt bei 250 Tests pro Tag.