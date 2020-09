In der ehemaligen Musikschule in Aalen wird eine neue zentrale Corona-Teststelle für den Ostalbkreis eingerichtet. Das haben Kreisverwaltung und Kreisärzteschaft vereinbart.

In der ehemaligen Musikschule in Aalen wird ein Corona-Testzentrum eingerichtet SWR Hendrikm Zorn

Die Teststelle in der alten Musikschule in Aalen soll am kommenden Mittwoch ihre Arbeit aufnehmen. In der sogenannten Abstrichstelle können sich Reiserückkehrer, aber auch Lehrkräfte und Beschäftigte von Schulen und Kitas auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen.

Anmeldung beim Gesundheitsamt nötig

Die Corona-Teststelle in Aalen soll montags bis freitags jeweils von 18 bis 21 Uhr geöffnet sein. Menschen, die sich testen lassen wollen, müssen sich aber vorher beim Gesundheitsamt anmelden und einen Termin vereinbaren. Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, soll laut Landratsamt zusätzlich eine Fieberambulanz im Raum Aalen oder im Raum Schwäbisch Gmünd in Betrieb genommen werden.