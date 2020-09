per Mail teilen

Reiserückkehrer, die sich an der A8 bei Ulm am Rastplatz Kemmental auf das Coronavirus testen ließen, mussten teils lange auf das Ergebnis warten. Das soll sich jetzt ändern - auch dank einer neuen Internetseite.

Vor allem negativ getestete Urlauber hatten beklagt, dass sie lange auf die Entwarnung warten mussten. Offenbar dauerte die Rückmeldung in einigen Fällen bis zu einer Woche. Eigentlich sollten die Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden gemeldet werden. Das habe vor allem am Anfang nicht immer geklappt, sagte eine Sprecherin des baden-württembergischen Sozialministeriums am Montag dem SWR.

Vor allem negativ getestete Urlauber hatten beklagt, dass sie lange auf die Entwarnung warten mussten. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Sozialministerium: Anfängliche Probleme inzwischen im Griff

Außerdem seien zu Beginn manche Proben verunreinigt gewesen, andere enthielten zu wenig Speichel. Diese Probleme habe man mittlerweile behoben. Außerdem gebe es inzwischen eine Internetseite, auf der Getestete ihre Ergebnisse direkt einsehen könnten. Denn die Hotline, unter der sich die Reiserückkehrer bislang informieren konnten, sei schwer erreichbar gewesen.

Rund 1.700 Urlauber werden täglich zwischen Ulm-West und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) getestet. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Bis zu 1.700 Corona-Tests täglich

Bis zu 1.700 Urlauber haben sich täglich an der A8 zwischen Ulm-West und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) kostenlos testen lassen. Seit dem 28. August ist die Station von 6:30 bis 22 Uhr in Betrieb. Wann sie wieder abgebaut werden soll, steht laut Sozialministerium noch nicht fest.