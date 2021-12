Ostalbkreis will mehr Corona-Tests machen

per Mail teilen

Vor der geplanten, schrittweisen Öffnung von Schulen und Kitas will der Ostalbkreis mehr Corona-Tests durchführen. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Bis Ostern sollen Betreuungspersonal und Lehrkräfte zweimal pro Woche auf das Virus getestet werden, so die Vorgabe des Landes. Der Ostalbkreis hat dazu mit Apothekern und Ärzten in Aalen und Schwäbisch Gmünd ein Konzept entwickelt. Über ein Online-Portal sollen Lehrkräfte wohnortnah und dezentral kostenlose Testungen buchen können, später auch andere Berufsgruppen und Menschen, die die Kosten selber übernehmen. Die Tests werden außer von Hausärzten auch von bislang 20 Apotheken und 28 Facharztpraxen im Ostalbkreis angeboten.