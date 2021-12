Kreis Donau-Ries schränkt "Lichterspaziergänge" ein

Bei den vermeintlichen "Spaziergängen" handelt es sich laut Behörden um nicht angemeldete Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Das Landratsamt Donau-Ries hat nun Auflagen erlassen.

In Nördlingen (Kreis Donau-Ries) ist nach Angaben des Landratesamtes eine weitere solche Demonstration geplant. Es seien kleine Zettel verteilt worden, ein Veranstalter sei nicht bekannt. Eine andere derartige Aktion Mitte Dezember in Nördlingen sei ähnlich abgelaufen. Das Landratsamt Donau-Ries hat deshalb eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Sie ist im aktuellen Amtsblatt veröffentlicht.

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Donau-Ries vom 22. Dezember 2021 SWR Landratsamt Donau-Ries

Die Anordnung beschränkt die Veranstaltung beispielsweise örtlich und zeitlich. So dürfen die Beteiligten für die Aktion nur zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr unterwegs sein, außerdem müssen sie eine FFP2-Maske tragen und einen Abstand von anderthalb Metern einhalten.

Behörde behält sich bei "Spaziergängen" weitere Maßnahmen vor

Das Landratsamt Donau-Ries behält sich nach eigenen Angaben schärfere Maßnahmen vor, bis hin zu einem Verbot solcher Versammlungen.

"Wer als Veranstalter eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel ohne vorherige Anzeige durchführt, handelt ordnungswidrig."

Auch in Dillingen, im Kreis Neu-Ulm, im Alb-Donau-Kreis, in Aalen und in der Stadt Ulm hatte es solche Demonstrationszüge in den letzten Tagen gegeben. So waren am Montagabend mehr als 400 Menschen durch die Ulmer Innenstadt gezogen.

Ulms OB Czisch - "Corona-Spaziergänge sind Demonstrationen"

Nach Aussage von Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) sind diese sogenannten Corona-Spaziergänge allerdings Demonstrationen, die dann auch als solche angemeldet werden müssten. Er finde es nicht richtig, dass versucht werde zu provozieren, erklärte Czisch im SWR.

"Wir bedauern und finden es auch nicht richtig, dass man versucht, zu provozieren, indem man die Demonstration nicht anzeigt."

Bei der Aktion am Montag in Ulm sei Polizei vor Ort gewesen, allerdings nicht offensichtlich. Die Veranstaltung sei friedlich verlaufen.