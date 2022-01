Dienstagabend sind in Abtsgmünd an die einhundert Menschen gegen die Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt gelaufen. Die nicht angemeldete Versammlung blieb ohne besondere Vorkommnisse, teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Zu einer angemeldeten Veranstaltung in Schwäbisch Gmünd waren am Dienstagabend rund 130 Teilnehmer gekommen, so die Polizei weiter.