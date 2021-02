Wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat, hat möglicherweise mit Spätfolgen zu kämpfen. Was das Virus im Körper anrichtet und wie häufig das vorkommt - das will die Universitätsklinik Ulm in einer Studie herausfinden.

Einer der ersten Studienteilnehmer ist Leonhard Schneider. Er hatte sich gleich zu Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Ob die Erkrankung Schäden an seinem Herzen oder seiner Lunge hinterlassen hat, wird an der Universitätsklinik in Ulm untersucht. Etwa beim Herz-Ultraschall. Das Klinikum hat dafür eine eigene Ambulanz eingerichtet.

"Ich war schon seit Längerem nicht mehr so krank wie mit der Covid-Infektion." Leonhard Schneider, Studienteilnehmer

Nach bisherigen Erkenntnissen muss jeder zweite Erkrankte mit Schäden an Herz und Lunge rechnen. Schneider ist selbst Arzt an der Klinik und hat sich für die Spätfolgenstudie gemeldet. Mittlerweile hat er sich von der Infektion erholt: "Ich war schon seit Längerem nicht mehr so krank wie mit der Covid-Infektion. Ich hatte drei Tage ziemlich hohes Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Dann ging es etwas besser und nach einer Woche sind dann Geschmacksstörungen und Geruchsstörungen dazugekommen."

Coronavirus greift wohl vor allem Herz und Lunge an

Dominik Buckert von der kardiologischen Notaufnahme leitet die Studie. Rund 250 Patienten und Patientinnen haben sich bereits gemeldet, bis zu 500 sollen untersucht werden. Die Studie solle klären, wie häufig Spätfolgen an Herz und Lunge tatsächlich vorkommen, und welche es genau sind, erklärt Buckert. Er geht davon aus, dass das Herz bei vielen Patientinnen und Patienten in Mitleidenschaft gezogen wird. Das heißt: Entzündungen am Herzmuskel: "Wie oft die auftreten und wie schwerwiegend sie sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen." Es sei auch sehr wahrscheinlich, dass es Lungenveränderungen geben wird. Aber: In welcher Frequenz, in welchem Ausmaß?

An der Uniklinik werden aber nicht nur die Auswirkungen auf Herz und Lunge untersucht. Das Team um Alexander Kleger aus der Klinik für Innere Medizin habe nachgewiesen, dass das neue Coronavirus auch die Bauchspeicheldrüse infizieren kann. Es gebe Hinweise darauf, dass das den Zuckerstoffwechsel beeinflusse. Alexander Kleger, ebenfalls Studienleiter, hat nach eigener Aussage in einigen Fällen festgestellt, dass sich eine bestehende Blutzuckerkrankheit verschlechtert hat oder Patienten nach einer Covid-19 Erkrankung erstmals erkrankt sind. Konkrete Daten gibt es aber auch in diesem Fall bislang noch nicht.

Erste Ergebnisse der Spätfolgen-Ambulanz Mitte 2021

Die Spätfolgen-Ambulanz für Herz und Lunge will bis in einem halben Jahr Ergebnisse vorstellen. Bei Leonhard Schneider sieht es zumindest danach aus, als ob seine Covid-Erkrankung keine bleibenden Schäden hinterlassen hat.