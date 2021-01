Der Infektionsschutz gegen das Coronavirus sorgt für einen drastischen Rückgang bei der Zahl der gemeldeten Grippefälle in der Region. 700 gemeldete Influenzafälle hatte das Gesundheitsamt des Alb-Donau- Kreises in der vergangenen Grippesaison verzeichnet. Dieses Jahr gab es noch keinen einzigen, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Landratsamtes. Ganz ähnlich sieht es im Ostalbkreis aus. Vergangenes Jahr waren dort knapp 860 Grippefälle gemeldet worden. Dieses Jahr gab es bisher einen Fall. Neben den Infektionsschutzmaßnahmen gegen das Coronavirus habe auch die diesjährige Grippeschutzimpfung einen positiven Effekt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Demnach seien auch andere Infektionskrankheiten wie Noro- und Rotavireninfektionen drastisch zurückgegangen.