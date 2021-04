Corona-Inzidenzen über 200: So geht es an Schulen in Ulm, Heidenheim und Aalen weiter

Eigentlich sollte ab Montag wieder an den Schulen vor Ort unterrichtet werden. Doch wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte bleibt es an Schulen in Ulm, im Ostalbkreis und dem Kreis Heidenheim vorerst beim Fernunterricht.