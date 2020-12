Viele wollen über Weihnachten ihre Familie besuchen - und dabei mit einem Corona-Schnelltest auf Nummer sicher gehen. Aber dafür einen Termin rund um Ulm zu bekommen, ist gar nicht so einfach.

Insgesamt stehen 80.000 kostenlose Antigen-Schnelltests zur Verfügung - und zwar für ganz Baden-Würtemberg. Bleiben beispielsweise für den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Ulm (DRK): 2.200 Tests. Diese werden auf acht Ortsverbände verteilt, unter anderem Ehingen, Munderkingen und Erbach.

Großes Interesse an Schnelltests

Aber für Interessierte ist es gar nicht so einfach, sich testen zu lassen, denn die Kriterien sind von Standort zu Standort unterschiedlich. Viele der Ortsverbände in der Region fühlen sich nach eigenen Angaben überrannt. Etliche Bürger hatten sich gemeldet, nachdem die Aktion veröffentlicht wurde.

Augen zu und durch: Die Johanniter bieten Schnelltests in Heidenheim an SWR Isabella Hafner

Das schildert zum Beispiel das DRK in Langenau (Alb-Donau-Kreis): Diesem Ortsverband stehen nur 280 Tests zur Verfügung. Deshalb haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, keine öffentliche Testaktion durchzuführen. Lediglich Angehörige von Bewohnern des Pflegeheims wurden im Vorfeld persönlich angeschrieben und können sich an Heiligabend testen lassen.

Tests in Blaustein nur für eigene Bürgerinnen und Bürger

In Blaustein (Alb-Donau-Kreis) darf sich dagegen nur testen lassen, wer dort wohnt. Am Testtag wollen die Verantwortlichen die Personalausweise kontrollieren, heißt es auf der Webseite des Verbandes.

Schnelltest-Aktion in Baden-Württemberg Die Schnelltest-Aktion am Mittwoch und an Heiligabend richtet sich vor allem an Menschen, die gefährdete Angehörige besuchen wollen und dafür mehr Sicherheit suchen. Die Tests geben innerhalb von 15 bis 30 Minuten Auskunft darüber, ob jemand ansteckend ist. Sie liefern jedoch keine absolute Sicherheit: Auch bei einem negativen Testergebnis müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Corona-Schnelltests: Das sind die Alternativen

Alternativen zu den von der Landesregierung bereitgestellten kostenlosen Schnelltests sind kostenpflichtige Angebote in vielen Haushaltspraxen. Kosten: zwischen 30 und 40 Euro. Die Nachfrage ist dort ebenfalls groß.

Daneben gibt es Schnelltestzentren in der Region, zum Beispiel im Club Theatro in der Ulmer Fußgängerzone. Termine müssen über das Internet vereinbart werden. Laut Betreiber Mario Schneider ist diese Woche so gut wie ausgebucht, nur noch am 26. Dezember gibt es vereinzelt Lücken. Weil es so viele Anfragen gebe, überlegt Schneider sogar noch ein weiteres Testzentrum zu öffnen. Vielleicht ein Schnelltest-Drive-In in Neu-Ulm.