Bei Süddeutschlands größtem Schlachthof, der Ulmer Fleisch, hat es bislang keinen weiteren Corona-Fall unter den Mitarbeitern gegeben. Das bestätigte Stephan Lange, Geschäftsführer von Ulmer Fleisch dem SWR.

In Schlachthöfen im baden-württembergischen Enzkreis und im Münsterland wurden hunderte Arbeiter positiv auf Corona getestet. Die Betriebe stehen unter Quarantäne.

Täglicher Gesundheitstest

Bei Ulmer Fleisch sind bis zu 450 Menschen beschäftigt, die in mehreren Gemeinschaftsunterkünften in und um Ulm untergebracht sind. Etwa je zehn Menschen würden sich dort Gemeinschaftsräume wie Küche und Bad teilen. Seit 15. März werden alle der insgesamt über 700 Mitarbeiter täglich einem Gesundheitstest unterzogen.

Fiebermessen, Fragen, Maskenpflicht

Er besteht aus Fiebermessen und einem kurzen Fragenkatalog. Außerdem herrscht Maskenpflicht und die Mitarbeiter gehen getrennt und zeitlich versetzt in die Pausen. In den Unterkünften werden die Hygienestandards kontrolliert. Das Gesundheitsmanagement sei mit dem Gesundheitsamt in Ulm abgestimmt, so der Geschäftsführer von Ulmer Fleisch, Stephan Lange.

Schlachthof systemrelevant

Insgesamt gab es bislang einen Coronafall bei einem festangestellten Mitarbeiter. In Ulm wird jedes dritte Schwein in Süddeutschland geschlachtet. Der Betrieb gilt als systemrelevant. Es gab keine Kurzarbeit.