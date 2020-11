Gedränge bei der Schülerbeförderung in Zeiten von Corona - das geht gar nicht! Das Landratsamt des Ostalbkreises schafft Abhilfe. Seit den Herbstferien haben Schülerinnen und Schüler mehr Platz in Bussen.

Für ausreichend Abstand - Ostalbmobil setzt mehr Busse für Schülerbeförderung ein Landratsamt Ostalbkreis

Der Verkehrsverbund Ostalbmobil hat weitere so genannte Verstärkerbusse für die Schülerbeförderung eingerichtet. Inzwischen sind 16 zusätzliche Busse im Raum Aalen unterwegs, 14 weitere fahren im Raum Schwäbisch Gmünd und zusätzlich acht im Raum Ellwangen.

Wegen Corona Mindestabstände einhalten

Schülerinnen und Schüler sollen so Mindestabstände im Bus besser einhalten können. Die ersten Verstärkerbusse hatte Ostalbmobil bereits mit Beginn des Schuljahres eingerichtet. Nach den Herbstferien kamen weitere dazu, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes des Ostalbkreises. Das Angebot könne ausgebaut werden, heißt es. Der Ostalbkreis stehe in engem Austausch mit den Schulleitungen und den Busunternehmen. Ziel sei unter anderem, die Schülerbeförderung am Morgen weiter zu entzerren.

Weitere Schulbusse setzen auch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) in Richtung Schulzentrum Kuhberg ein. Der Nahverkenrsverbund DING verstärkt insgesamt 28 Buslinien. Die zusätzlichen Busse werden über ein Sonderprogramm des Landes Baden-Württemberg finanziert.