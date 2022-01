Das ändert sich mit den neuen Corona-Regeln in Ulm und Neu-Ulm

Mit den neuen Corona-Verordnungen in Baden-Württemberg und Bayern gelten auch wieder unterschiedliche Regeln in Ulm und Neu-Ulm. Vor allem bei der Gastronomie gibt es Abweichungen.

Das sind die Unterschiede:

Das gilt in Ulm und Neu-Ulm

In der bayerischen Gastronomie bleibt es bei der 2G-Regel. Das hat die Landesregierung in Bayern am Dienstag beschlossen. Ein Café oder ein Restaurant dürfen damit nur Geimpfte und Genesene besuchen. Einen aktuellen Corona-Test oder eine Booster-Impfung brauchen die Gäste in Neu-Ulm nach wie vor nicht. In Ulm hingegen gilt in Gaststätten 2G-Plus. Die Chefin der DEHOGA-Kreisstelle Alb-Donau, Karin Krings, befürchtet dadurch, dass Gäste nach Bayern abwandern. "Das ist enttäuschend, dass man da wieder Extrawürste brät", sagte Krings dem SWR. Sie kritisiert die unterschiedlichen Regeln zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Unterstützung gibt es auch aus Neu-Ulm von Hotelier Johann Britsch. Er ist zudem Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes im Bezirk Schwaben. "Ich denke, dass dieses Hickhack mit den Ländergrenzen in Deutschland ein Problem ist und der Verbraucher das nicht mehr nachvollziehen kann", kritisiert Britsch. Auch die Sperrstunde in der Gastronomie in Neu-Ulm und Ulm sind unterschiedlich. In Bayern gilt sie von 22 bis 5 Uhr, in Baden-Württemberg von 22:30 bis 6 Uhr.

Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg eine FFP2-Maskenpflicht in Innenbereichen, zum Beispiel in der Gastronomie. Diese gilt für Menschen ab 18 Jahren. Ausgenommen von der Pflicht sind laut baden-württembergischer Corona-Verordnung Arbeits- und Betriebsstätten. Auch in Bus und Bahn reicht weiter eine OP-Maske. Im bayerischen Neu-Ulm gilt die FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, Bussen und Bahnen schon länger. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren müssen nur eine medizinische Maske tragen. Nach der bayerischen Verordnung müssen Besucherinnen und Besucher bei Veranstaltungen, für die 2G-Plus gilt, unter freiem Himmel ebenfalls die FFP2-Maske tragen.

Was bedeuten 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Abstrichs. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Die Abnahme der Probe darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Der Test muss bei längeren Aufenthalten, zum Beispiel in Hotels, alle 72 Stunden erneuert werden.

Wer in Ulm und Neu-Ulm Kontakt zu einer Person hatte, die Corona positiv war, muss zehn Tage in Quarantäne. Nach sieben Tagen können die Betroffenen sich mittels PCR-Test oder Antigen-Schnelltest freitesten. Für Kinder gilt eine Ausnahmeregelung. Sie können sich bereits nach dem fünften Tag der Quarantäne freitesten. Beschäftigte im Gesundheitswesen in Baden-Württemberg benötigen, falls sie 48 Stunden symptomfrei sind, ab dem siebten Tag dafür einen PCR-Test. In Bayern gibt es für Angestellte im Gesundheitswesen zwei Möglichkeiten: entweder einen PCR-Test oder fünf Tage in Folge einen negativen Schnelltest. In Ulm müssen Kontaktpersonen, die frisch doppelt geimpft oder geboostert wurden, nicht mehr in Quarantäne. In Bayern ist diese Regel zwar auch geplant, gilt jedoch noch nicht. Die bayerische Landesregierung will dies umsetzen, sobald es bundesweit rechtlich angepasst wurde.

Wer als geboostert gilt, ist in Bayern klar geregelt. Seit dem 12. Januar gilt man unmittelbar nach der Auffrischimpfung als geboostert. Zuvor war diese erst nach Ablauf von 14 Tagen gültig. Den selben Status haben auch Genesene, die zwei Mal geimpft wurden. Diese Regeln gelten auch in Baden-Württemberg. Dort ist hingegen in der Verordnung nicht genau geregelt, was bei Personen mit doppeltem Impfschutz und einer Infektion gilt. In Bayern gelten diese Menschen seit Mittwoch ebenfalls als geboostert. Wer eine Einmal-Impfung mit dem Vakzin Johnson&Johnson erhalten hat, benötigt in Neu-Ulm eine weitere Impfung um als vollständig geimpft, und zwei weitere um als geboostert bewertet zu werden.

Geimpfte und Genesene in Ulm und Neu-Ulm dürfen sich in Innenräumen nur mit maximal zehn Menschen treffen. Im Freien gilt eine Obergrenze von 50 Personen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden hierbei nicht mitgezählt. Sobald eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer ungeimpft ist, darf sich ein Haushalt nur mit zwei Personen treffen.

Für Ungeimpfte gelten in Baden-Württemberg und Bayern verschärfte Kontaktbeschränkungen. Sie haben zudem im Einzelhandel nur Zugang zu Geschäften des täglichen Bedarf - das heißt unter anderem zu Supermärkten, Drogerien, Apotheken.