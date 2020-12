per Mail teilen

Im Kreis Neu-Ulm gelten ab Mittwoch verschärfte Corona-Regeln. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt derzeit im Kreis bei knapp 217. Unter anderem wird die Stadtbücherei Neu-Ulm ab sofort geschlossen. Handwerker- und Flohmärkte sind untersagt und auf Wochenmärkten dürfen nur Lebensmittel verkauft werden. Der Präsenzunterricht an Musik- und Fahrschulen ist ebenfalls nicht mehr möglich und für alle Schulen gilt, dass ab der Jahrgangsstufe acht im Unterricht ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Dies könne durch Wechselunterricht erreicht werden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Ausgenommen sind Sonderschulen, die Abschlussklassen und die Oberstufe am Gymnasium.