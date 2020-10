Angehörige im Krankenhaus besuchen - das ist in Zeiten der Corona-Pandemie eine aufwändige Angelegenheit. Inzwischen sind die Regeln wieder verschärft worden. Ein Blick in den Landkreis Neu-Ulm.

Vor dem Eingang der Donauklinik in Neu-Ulm stehen am frühen Freitag Nachmittag Besucherinnen und Besucher an. Im Zeitraum zwischen 13 und 19 Uhr werden sie eingelassen. Das Warten fällt Rudolf Haas schwer. Seine Frau wurde in der Nacht mit dem Notarzt eingeliefert.

Ich bin noch gar nicht informiert, was los ist. Jetzt muss ich hier anstehen. Schwierig mit dem Corona." Rudolf Haas, Besucher

Immer nur 15 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Krankenhaus aufhalten. Die Besuchszeit ist auf 15 Minuten beschränkt. Manche kritisieren die Regelungen, viele zeigen aber Verständnis für die Ausnahmesituation.

Wegen Corona gelten strenge Vorschriften für Besucherinnen und Besucher der Klinik in Weißenhorn und der anderen Krankenhäuser im Kreis Neu-Ulm SWR Walter Notz

Telefonisch Anmeldung, um Wartezeiten zu vermeiden, sei nicht möglich, sagt Edeltraud Braunwarth. Sie ist Pressesprecherin der Kreisspitalstiftung, die die Kliniken in Weißenhorn, Neu-Ulm und Illertissen betreibt. Besucher müssen einen Fragebogen ausfüllen, bekommen neuen Mundschutz und desinfizieren sich die Hände.

Keine Begleitperson in der Notaufnahme

Neue Einschränkungen gibt es inzwischen für die Notfallaufnahme. Es darf keine Begleitperson mehr mit ins Krankenhaus. Eine Ausnahme gibt es laut Braunwarth nur dann, wenn der Patient Unterstützung braucht, weil er zum Beispiel behindert ist.

Eine Begleitperson bei Geburt

Besondere Regeln gelten auf der Wochenstation der Donauklinik Neu-Ulm. Bei Geburten darf der Mann oder eine andere Begleitperson dabei sein. Besuch ist zwei Stunden lang erlaubt, allerdings nicht für weitere Angehörige. In der geriatrischen Rehabilitation der Illertalklinik in Illertissen können sich zwei Personen registrieren lassen. Kommen darf aber jeweils nur eine pro Tag für 30 Minuten.

Unbegrenzt Besuch für Schwerkranke und Sterbende

Eine Sonderregelung, unterstreicht Edeltraud Braunwarth, sei der Besuch in allen drei Kliniken bei schwer kranken Patienten und denen, die im Sterben liegen:

Diese Patienten können uneingeschränkt besucht werden, damit es auch ein würdiger Abschied ist. Da wollen wir auch keine Abstriche machen. Edeltraud Braunwarth, Sprecherin der Kliniken des Landkreises Neu-Ulm

Zu Beginn der ersten Pandemiewelle waren alle drei Kliniken kurzfristig für Besucher geschlossen worden. Sollten die Coronazahlen noch höher steigen, will Edeltraud Braunwarth eine solche Entscheidung auch dieses Mal nicht ganz ausschließen: "Das ist sicher die letzte Maßnahme, aber bevor wir Patienten und Mitarbeiter gefährden, würden wir auch diesen Schritt wieder gehen."