Die Infektionszahlen steigen weiter, das wirkt sich auch auf die Situation in Senioren- und Pflegeeinrichtungen aus. Seit Mittwoch gelten zwar schärfere Regeln, das reicht aber Verantwortlichen oft nicht.

Alle Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen müssen seit Mittwoch eine FFP2-Maske während der gesamten Dienstzeit tragen. Der Großteil der Menschen in den befragten Pflegeheimen ist mindestens zwei Mal geimpft, viele bereits das dritte Mal. Das reicht vielen Verantwortlichen aber noch nicht.

Das Virus könne immer noch von außen in die Einrichtungen getragen werden, befürchtet beispielsweise der Leiter der Altenhilfe Ostalb, Christoph Rohlik. Von den Beschäftigten in den Einrichtungen der Samariterstiftung haben nach seiner Schätzung bislang rund 80 Prozent eine Impfung. Genau kann man das jedoch nicht sagen, weil aus Datenschutzgründen keine Auskunftspflicht besteht. Und für den Geschäftsführer der DRK Heidenheim Pflegedienste gGmbH, Ulrich Herkommer, ist klar: Die Inzidenz von mehr als 500 im Kreisgebiet verlangt im Umgang mit den hochbetagten Menschen besondere Vorsicht. Eine Impfpflicht könne helfen.

Impfprivileg galt von Anfang an auch dem Pflegepersonal

Als Argument für eine Impfpflicht führt der Leiter der Altenhilfe Ostalb auch an: Vor einem Jahr habe das Pflegepersonal das Privileg gehabt, als Erstes ein Impfangebot bekommen zu haben. Man sei in der Verantwortung.

"Ich sehe die Impfpflicht für alle notwendig, die beruflich mit Menschen der Hochrisikogruppe zu tun haben. Denn diese Menschen sind gefährdet, im Falle einer Infektion schwere und schwerste Verläufe zu haben. Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern."

Dass alte Menschen oder Menschen mit Behinderungen trotz Impfung angesteckt werden, weil sich Beschäftigte in Pflege und Betreuung nicht impfen lassen wollen, sei nicht zu verantworten, heißt es zudem in einer Pressemitteilung der Evangelischen Heimstiftung (EHS). Das diakonische Pflegeunternehmen betreibt in Baden-Württemberg rund 90 Einrichtungen, darunter in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Heidenheim und im Ostalbkreis.

Wie EHS-Pressesprecherin Alexandra Heizereder dem SWR auf Nachfrage sagte, sind momentan zwischen 70 und 80 Prozent der Pflegekräfte in den Einrichtungen geimpft. Die Zahl stagniere aber seit September. Die EHS fordert mit Nachdruck eine Impfpflicht für Pflegekräfte und geht sogar noch weiter. Auf eine Impfpflicht bei Pflegekräften drängt auch der Chef des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt.

So lange die Infektionszahlen so hoch seien, müsse 2G für Pflegeheime gelten, heißt es in der Pressemitteilung der Evangelischen Heimstiftung.

"Die Impfpflicht im Pflege und Gesundheitsbereich darf nicht auf die Beschäftigten beschränkt bleiben, sondern muss auch Angehörige, Besucher und Gäste einschließen. Deshalb braucht es 2G im Pflegeheim..."

Corona-Regeln, Hygienevorschriften, Maskenpflicht, Schnelltests: Wie andere Pflegereinrichtungen auch, richten sich die Altenhilfe Ostalb, die DRK Heidenheim Pflegedienste und die Evangelische Heimstiftung nach der seit Mittwoch geltenden Corona-Verordnung des Landes. Der Leiter der Altenhilfe Ostalb fordert aber ebenfalls 2G.

"Die Bevölkerung hatte seit Jahresbeginn die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Wir sind jetzt in der vierten Welle. Und wer jetzt noch nicht geimpft in eine Pflegeeinrichtung kommen möchte, der muss außen vor bleiben."

Eine andere Sicht vertritt der Geschäftsführer der DRK Heidenheim Pflegedienste. Dass nur noch geimpfte oder genesene Angehörige, Besucher und Gäste Zutritt zu den Pflegeheimen bekommen sollen, ist für Herkommer keine Option. Er glaubt, dass sich das aus humanitären Gründen nicht durchsetzen lasse.

"Wenn jemand seine Angehörigen besuchen will, kann ich schlecht sagen, dass er hier nicht rein darf, seine Angehörigen besuchen, wenn's den Leuten schlecht geht. Ich glaube, dass wir das aus humanitären Gründen nicht durchsetzen können."

Baden-Württemberg hat inzwischen die Maskenpflicht in Pflegeheimen verschärft. Besucher und Besucherinnen müssen während ihres gesamten Aufenthalts in den Einrichtungen nun wieder eine FFP2-Maske tragen statt nur einer medizinischen Maske. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise bei Kindern. Manche Pflegeheime hatten das vorab schon umgesetzt, so auch die DRK Heidenheim Pflegedienste.

Die Besuchsregeln richten sich ebenfalls nach der aktuellen Verordnung. Im Einzelnen kann aber die Leitung der jeweiligen Einrichtung weitere Maßnahmen festlegen. So müssen sich laut Verordnung beispielsweise nur die Nichtimmunisierten testen lassen. Das können Pflegeeinrichtungen schärfer regeln. Manche haben kleine Teststationen vor Ort.

Auch die Besuchszeiten sind unterschiedlich. Die DRK Heidenheim Pflegedienst gGmbH hat sie eingeschränkt. Bei Einrichtungen der Evangelischen Heimstiftung sind Besuche dagegen zeitlich nicht limitiert. Allerdings gilt bereits die Alarmstufe. Deshalb hat das Pflegeunternehmen die Zahl nichtimmunisierter Besucher beschränkt: Bei Geburtstagen beispielsweise darf nur ein Nichtimmunisierter zu Besuch kommen mit Angehörigen eines Haushalts.

Die Pflegeheime in der Region kommen mit Auffrischungsimpfungen für ihre Bewohner gut voran. Das bestätigten Einrichtungen und Behörden in Ostwürttemberg, der Region Donau-Iller sowie im Kreis Dillingen.

Sechs mobile Impfteams im Kreis Dillingen

Im Kreis Dillingen mit hohen Infektionszahlen sind momentan sechs mobile Impfteams unterwegs, die auch in die Pflegeeinrichtungen gehen. Bis Anfang Dezember sollen dort alle Bewohnerinnen und Bewohner ein Angebot für eine Auffrischungsimpfung bekommen. Wegen der geringen Arztdichte im Landkreis sei diese Aufgabe von den Hausärzten nicht zu bewältigen, erklärte Pressesprecher Peter Hurler.

Außerdem sind in den Pflegeeinrichtungen im Kreis Neu-Ulm laut Landratsamt inzwischen alle ein drittes Mal geimpft, die das wollten. Rund 1.100 Auffrischungsimpfungen gab es demnach im Kreisgebiet. Man habe im August begonnen und überall da ein drittes Mal geimpft, wo es schon möglich war. Das mobile Impfteam sei in den Senioren- und Pflegeheime des Landkreises Neu-Ulm gewesen. Für November steht noch der Besuch einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung an.

Teils auch organisatorische Probleme bei Auffrischungsimpfung

Bei der DRK Heidenheim Pflegedienste gGmbH sind laut Geschäftsführung inzwischen fast alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung in Heidenheim ein drittes Mal geimpft, so sie es wollten. Außerdem berichtet die Evangelischen Heimstiftung mit Einrichtungen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Heidenheim und im Ostalbkreis: Rund 90 Prozent der Bewohner seien zweimal geimpft, die Hälfte davon ein drittes Mal. Bei anderen müsse man noch die Frist - in der Regel sechs Monate - abwarten, bis die Boosterimpfung verabreicht werden kann.

Nach Auskunft der Sprecherin der Evangelischen Heimstiftung, Heizereder, gibt es manchmal auch organisatorische Probleme. Denn inzwischen kommen mobile Impfteams nicht mehr automatisch in die Pflegeeinrichtungen. Bis allerdings Hausärztinnen und Hausärzte alle durchgeimpft hätten, das dauere.