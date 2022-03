Vorsitzender Scheffold: Krankenhäusern droht wegen Corona finanzielles Desaster

Die Krankenhäuser in Baden-Württemberg waren noch nie in so großer finanzieller Not wie 2021. Der BWKG-Vorsitzende Scheffold, auch Landrat des Alb-Donau-Kreises, schlägt Alarm.

Fast zwei Drittel der baden-württembergischen Krankenhäuser rechnen damit, dass sie das Jahr 2021 mit roten Zahlen abschließen werden. Das hat eine Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) ergeben. Dieser Wert ist der höchste, seit im Frühjahr 2010 mit den regelmäßigen Umfragen begonnen wurde. "Das Pandemiejahr 2021 droht für die Krankenhäuser zum finanziellen Desaster zu werden." Die Politik lasse die Kliniken inmitten einer Pandemie finanziell im Regen stehen, ergänzt Heiner Scheffold (parteilos), der auch Landrat des Alb-Donau-Kreises ist. Während im vergangenen Jahr Bund und Land die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie noch übernommen haben, ist der Schutzschirm in diesem Jahr laut BWKG nicht mehr ausreichend. Heiner Scheffold, Vorsitzender der BWKG und Landrat des Alb-Donau-Kreises, fordert mehr Hilfen für die Krankenhäuser SWR Weniger Zuschüsse für Pandemiekosten Der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse, konkretisiert, dass der Bund 2020 die Erlösausfälle durch die Verschiebung geplanter Operationen noch übernommen habe und das Land die Kosten für die Schutzausrüstung bezuschusste. Diese Hilfen seien seien in diesem Jahr gekürzt oder ganz gestrichen worden, während "die Pandemie ungebremst voran schreite". Lücke bei Einnahmen der Krankenhäuser Die Pandemie hat laut BWKG auch zur Folge, dass den Kliniken Einnahmen wegbrechen, weil sie zum Beispiel auf lukrative Behandlungen von Privatpatienten verzichten müssen und die Patientenzahl in den Ambulanzen zurückgegangen ist. Hohe Verluste drohen auch, nachdem das Land die Krankenhäuser im November angewiesen hat, 40 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Fälle bereitzuhalten. Wer dies finanziere, sei bislang nicht geklärt, so BWKG-Vorsitzender Scheffold. Was ist die BWKG Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V. (BWKG) ist ein Zusammenschluss von 475 Trägern mit 201 Krankenhäusern, 132 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie 691 Pflegeeinrichtungen, die über insgesamt 120.937 Betten/Plätze sowie ambulante Behandlungskapazitäten verfügen. Die Einrichtungen beschäftigen mehr als 190.000 Mitarbeiter. Der Landrat des Alb-Donau-Kreises, Heiner Scheffold, wurde im Juli 2021 zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Die BWKG erhebt seit 2010 zweimal im Jahr in einer Umfrage unter ihren Mitgliedern die Einschätzung der wirtschaftlichen Situation und der Arbeitsmarktentwicklung. Politik muss sich um Krankenhausfinanzierung kümmern Er fordert deshalb, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Konferenz im Dezember die Krankenhausfinanzierung zum Thema machen. Der neue Bundesregierung müsse das Versprechen des bisherigen Gesundheitsministers Spahn (CDU) einlösen, dass kein Krankenhaus wegen Corona ins Defizit kommt. Zahlen zum Pflegenotstand Ein weiteres riesiges Problem der Kliniken sei es, Pflegekräfte zu finden. Das bestätigt die Umfrage der BWKG. Mehr als 90 Prozent der Krankenhäuser haben Probleme, Personal zu finden - auch ein Höchstwert seit 2010. "Die Suche nach qualifiziertem Personal bleibt immer öfter erfolglos." Scheffold fordert, Reha-Kliniken rasch für die Ausbildung zuzulassen, wie es im neuen Koalitionsvertrag stehe, und auch ausländische Fachkräfte schneller anzuerkennen.