Das Landratsamt Dillingen hat "ernstzunehmende Hinweise", dass es sich bei drei neuen Covid-19-Fällen um die Mutation aus Großbritannien handelt. Das Ergebnis der endgültigen Gensequenzierung stehe allerdings noch aus, teilte das Landratsamt am Wochenende mit. Die Fälle stünden in Verbindung mit Reiserückkehren aus der Slowakei und Moldawien. Es handle sich um zwei voneinander unabhängige Infektionsherde. Die Kontaktpersonen habe man bereits ermittelt. Auch wenn es sich um eine Mutation handelt, dürften die betreffenden Personen bei leichtem Verlauf die Quarantänezeit zuhause verbringen. Enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls 14 Tage in Quarantäne.