Öffnungs-Modellprojekte am Theater Ulm und auf Schloss Kapfenburg

Das Land Baden-Württemberg hat weitere Modellprojekte für Öffnungen genehmigt, unter anderem am Theater Ulm und im Kulturzentrum Schloss Kapfenburg (Ostalbkreis). Das Theater Ulm kann ab kommender Woche erproben, wie Aufführungen in geschlossenen Räumen mit Publikum aussehen könnten. Vor allem die Saalbestuhlung nach dem "Schachbrettmuster" steht im Vordergrund des Vorhabens. Auch die Musikschulakademie auf Schloss Kapfenburg kann ihren Betrieb im Rahmen des Modellprojekts aufnehmen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Musizieren und der Frage: Wie können Proben und Konzerte in einem möglichst sicheren Rahmen durchgeführt werden? Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Steuerung und Kontaktnachverfolgung der verschiedenen Gästegruppen auf dem Gelände, schreibt das Landratsamt des Ostalbkreises. Die Kapfenburg gilt als beliebtes Ausflugsziel. Voraussetzung für die Versuche ist weiterhin eine stabile Inzidenz von unter 100 im jeweiligen Land- oder Stadtkreis. Landesweit können 19 Versuche an den Start gehen, um Konzepte für eine Zukunft mit weiter gesunkenen Corona-Zahlen zu erproben, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.